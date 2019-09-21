Первый снег выпал в Коми: видео

21 сентября на территории республики Коми выпал снег. Осадки замечены во многих районах региона. Так, снег уже увидели жители Сыктывкара, Ухты, Усть-Вымского района и других мест.

Отметим, что причиной выпадения снега стал приход в Коми арктического потока воздуха. На территории всего региона температура воздуха колеблется от минус одного градуса до плюс двух градусов, сообщает ТВ Звезда.

По прогнозам метеорологов, похолодание в Коми продолжится. Ночью с 21 на 22 сентября ожидается понижение температуры воздуха до минус трех градусов.