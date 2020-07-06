Педофил опоил и изнасиловал двух «неблагополучных» школьниц в Петербурге

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Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетних. Об этом пишет портал «Невские Новости».

Инцидент произошел в ночь на 5 июля. По предварительной версии, злоумышленник познакомился с двумя 14-летними «неблагополучными» школьницами возле метро «Черная речка». Он пригласил их к себе домой.

Там мужчина угостил жертв сильнодействующим наркотиком. Школьницы опьянели, и извращенец этим воспользовался. Он не давал им выйти из квартиры, избивал и поочередно надругался над каждой.

После этого злоумышленник отпустил девочек домой. Они рассказали все родителям и обратились в полицию. Подробности происшествия выясняются.

Фото — Невские Новости