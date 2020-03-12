Осужден работник морга, который обворовал труп на Урале

Верхнесалдинский суд вынес приговор 32-летнему работнику морга в Свердловской области, которого признали виновным в краже. Об этом пишет Московский Комсомолец.

По версии следствия, 2 декабря злоумышленник снял с умершей женщины цепи и подвески, которые не были внесены в журнал поступающих трупов.

Выяснилось, что сумма кражи составила 1 600 рублей. Мужчина успел сдать украшения в ломбард. Украшения возвращены дочери умершей.

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения в колонии строгого режима.