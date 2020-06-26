Онколог назвал продукт, от которого отказался, чтобы предотвратить рак

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Онколог Иван Карасёв сообщил, что он сам и его семья отказались от использования рафинированного масла. Об этом сообщает «Российская газета».

Карасёв отвечал на вопросы подписчиков в инстаграме. Часть из этих вопросов касалась продуктов, которые могут вызвать рак.

По словам специалисты, масло в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина). Полностью их очистить невозможно. Кроме того, во время жарки, под воздействие высокой температуры, состав масла полностью изменяется, в неё появляются канцерогены. Эти вещества впитываются в продукты и попадают вместе с ними в организм человека.

Также врач заявил, что в рафинированном масле много трансжиров. Они накапливаются в организме, а затем становятся причиной развития разных болезней. В том числе и рака.

Готовить Карасёв советует на оливковом масле для жарки. Оно также рафинированное, не не окисляется при высоких температурах. А ещё лучше использовать специальную посуду, на которой можно жарить без масла.