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Онколог назвал продукт, от которого отказался, чтобы предотвратить рак

7info
Изображение Willfried Wende с сайта Pixabay
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Онколог Иван Карасёв сообщил, что он сам и его семья отказались от использования рафинированного масла. Об этом сообщает «Российская газета».

Карасёв отвечал на вопросы подписчиков в инстаграме. Часть из этих вопросов касалась продуктов, которые могут вызвать рак. 

По словам специалисты, масло в результате рафинации, подвергается воздействию химических веществ (гексана и бензина). Полностью их очистить невозможно. Кроме того, во время жарки, под воздействие высокой температуры, состав масла полностью изменяется, в неё появляются канцерогены. Эти вещества впитываются в продукты и попадают вместе с ними в организм человека. 

Также врач заявил, что в рафинированном масле много трансжиров. Они накапливаются в организме, а затем становятся причиной развития разных болезней. В том числе и рака. 

Готовить Карасёв советует на оливковом масле для жарки. Оно также рафинированное, не не окисляется при высоких температурах. А ещё лучше использовать специальную посуду, на которой можно жарить без масла.

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