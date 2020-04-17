Обматеривший мэра Новокузнецка спортсмен арестован и оштрафован

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В Новокузнецке Центральный районный суд принял решение арестовать местного жителя, который нагрубил главе города Сергею Кузнецову во время рейда мэра по соблюдению рекомендованного режима самоизоляции. Об этом пишет ТАСС.

Как стало известно, нарушителю назначили наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей и административного ареста на срок 2 суток. В его отношении были составлены административные протоколы в связи с невыполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также за мелкое хулиганство.

Ранее было опубликовано видео, на кадрах которого чиновник сделал замечание молодому человеку, который занимался на спортивной площадке. В ответ 25-летний спортсмен выразился в адрес мэра нецензурной бранью и назвал рейд «клоунадой».

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