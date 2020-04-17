Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции

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В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

«Зачем эта фикция? Для чего? Для кого эта клоунада?» – возмущался мужчина.

Известно, что со вторника в Кемеровской области запрещено гулять в парках и скверах, заниматься на уличных тренажерах и турниках. Однако это не смутило местного жителя, который отправился заниматься спортом. Его задержали, проводится проверка.

Отмечается, что, когда молодому человеку было 17 лет, он въехал в автобусную остановку. Тогда погиб человек и еще двое получили серьезные травмы.

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