Няня истязала маленьких детей в Москве

Суд вынес приговор няне, истязавшей двойняшек в Москве. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что 49-летняя Елена Михайлова работала в семье москвичей с декабря 2018-го по март 2019 года. Она заботилась о двух близнецах 2018 года рождения. Родители заметили странности в поведении няни, а в марте 2019 года женщина попалась на истязании детей.

Суд признал, что женщина неоднократно била детей и «совершала иные насильственные действия».

Михайлова получила по решению суда три года и два месяца колонии.