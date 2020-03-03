Новый iPhone SE 2 показали на свежем фото в Сети

Новый смартфон от компании Apple, который будет представлен в конце марта 2020 года показали в Сети. Речь идет о бюджетной модели iPhone SE 2, которая также может получить название iPhone 9.

Его засняли с тыльной стороны. Гаджет предстал в белом цвете. На задней панели видны одна камера, как у iPhone 8, а также «яблочный» логотип. Тизер считается более-менее реальным.

Напомним, что новинка от Apple будет занимать бюджетную нишу смартфонов. Ожидается, что телефон будет стоить 399 долларов, сообщает Ферра.

Фото: Ферра