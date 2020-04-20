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«Нива» протаранила пешеходов в Сочи: умерла женщина

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Отечественный внедорожник «Нива» протаранил пешеходов около надземного перехода в Сочи. ЧП произошло на Пластунской улице и закончилось смертью женщины.

Как сообщается в группе «ЧП Сочи» в соцсети ВКонтакте, мужчина и женщина решили перейти дорожное полотно в неположенном для этого месте. Автомобилист, находившийся за рулем белого российского внедорожника людей заметил поздно и остановить транспортное средство перед нарушителями не успел.

В итоге смертельные травмы получила 26-летняя женщина. Она умерла на месте ДТП. 30-летний мужчина получил тяжелейшие увечья и был срочно доставлен в медучреждение. По факту случившегося ведется проверка.

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