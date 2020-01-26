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Названы самые ожидаемые в 2020 году в РФ новые хэтчбеки и купе

Автомобильные эксперты назвали самые ожидаемые хэтчбеки и купе, которые должны приехать в РФ в 2020 году.

Специалисты полагают, что самым ожидаемым является новый Audi A5 Coupe. С ним должен приехать новый A3 Sportback. Также россияне увидят еще одного нового «немца» – хэтчбек BMW1-Series. Кроме того, привезут новый 4-Series.

В Россию свою новинку привезут и корейцы: новый KIA X-Ceed, который получил более богатое оснащение и приятный дизайн, приедет в 2020 году в нашу страну. Кроме того, продавать привезут новый Volkswagen Golf с 1,4-литровым мотором, сообщает 32cars.

Фото: carpixel.net

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