Названы полезные продукты с высоким содержанием холестерина

Давно известно, что повышенный холестерин может стать причиной проявления проблем со здоровьем. Однако медики перечислили продукты, которые несмотря на высокое содержание холестерина, остаются полезными.

Так, много питательных веществ содержится в сыре чеддере. Один кусочек содержит примерно 15% суточной нормы кальция. Притом содержание холестерина равняется 28 мг. Также большое количество холестерина содержится в яйцах. Одновременно они очень полезные: желтки несут в себе белок, селен, витамин B12 и холин. Яйца помогают уменьшить уровень сахара в крови и дают ощущение сытости.

389 мг холестерина содержится в говяжьей печени, сообщают эксперты. Однако вместе с этим в данном продукте есть витамин A, витамин B12 и железо. А вот печень трески опережает по содержанию холестерина все названные выше продукты: в ней 500 мг вещества. Но тут же продукт предлагает витамины А и D, а также омега-3 жирных кислот, сообщает Волгоградская правда.