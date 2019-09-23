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Назван популярный у мошенников способ грабить россиян в интернете

Пользователи торговых онлайн-площадках всё чаще становятся жертвами мошенников, которые похищают их деньги с банковских карт, привязанных к мобильным номерам.
Как рассказали известиям в одной из IT-компаний, количество мошеннических трансакций достигает 3 тыс. в месяц.

Чаще всего аферисты просят доверчивых продавцов сказать CVC- или CVV-код карты, пароль от мобильного банка, коды подтверждения и прочую информацию, чтобы якобы перевести деньги за товар.

Хотя для перевода достаточно номера карты или телефона.

За прошлый год объём несанкционированных операций с использованием платежных карт вырос до 1,38 млрд рублей (на 44%), рассказали в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные ЦБ.

Мошенники, специализирующиеся на e-commerce, зачастую пользуются неосведомлённостью россиян.

К решению проблемы подключились операторы связи. Например, Avito.ru предлагает пользователям торговых площадок сервисы, позволяющие использовать временный телефонный вместо настоящего.

Эксперты рассказали, как вычислить мошенников и обезопасить себя от обмана в интернете.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Номер не в счет: как грабят пользователей торговых площадок в интернете

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