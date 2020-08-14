Наташу Королеву сравнили со старой школьницей

Популярная певица Наташа Королева угодила под шквал критики со стороны поклонников после публикации очередной фотографии в Инстаграме. Артистку раскритиковали за нелепый образ.

Поклонники певицы возмутились тем, что 47-летняя звезда оделась слишком молодежно для своего возраста. Украшения, замеченные на Наташе, показались пользователям сети «будто взятыми из шкатулки девочки».

На фотографии, возмутившей фанатов, Наташа Королева позировала в черной объемной блузке и укороченных джинсах с разрезами. Также на ней можно было заметить цветные очки, повязку на голове и пестрое разноцветное колье. По мнению фолловеров, такой образ лишь старит Королеву.

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Особенно разгоряченные поклонники сравнили Наташу со старой школьницей, а также вспомнили о пластических операциях, указав, что они испортили натуральную красоту певицы, сообщает Пятый канал.