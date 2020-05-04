Мужчина жесткого убил врача-педиатра и заснул в квартире жертвы

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В Красноярском крае в Минусинске задержан на 33-летний мужчина, который подозревается в убийстве 58-летней женщиной, которая 30 лет работала педиатром. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Убийство произошло в субботу, 2 мая. Сообщается, что в полицию позвонил сам злоумышленник – сожитель жертвы. Накануне ночью он поссорился со своей возлюбленной. В результате злоумышленник жестоко избил ее руками по голове и телу, схватил нож и несколько раз ударил им жертву.

После зверского преступления мужчина заснул в квартире своей сожительницы. Его заключили под стражу.

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