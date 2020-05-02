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Мужчина напал на полицейского в ходе проверки в Москве

Алексей Агеев

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40-летний мужчина, проживающий в Москве, может угодить за решетку, потому что набросился на правоохранителя во время проверки документов. ЧП произошло 30 апреля на Вешняковской улице и было заснято на видео.

Как сообщают Вести, полицейский остановил гражданина, желая проверить у него документы. Но когда заговорили о штрафе за нарушение режима самоизоляции, мужчина стал агрессивным.

Сперва мужчина требовал вернуть ему паспорт, а затем решил скрыться. Когда правоохранитель последовал за мужчиной, последний нанес ему удар. После этого страж порядка «заломал» хулигана.

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