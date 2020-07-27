Москвич на коленях почистил обувь мигранту в центре города

Житель Москвы Александр Андрианов на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео, на котором он в футболке с этой надписью, встав на колено перед мужчиной в спецовке, вытирал ему обувь.

Мужчина заявил о создании движения Migrants Lives Matter, отметив, что россияне не задумываются о мигрантах и не благодарят их за уборку улиц, развоз еды и строительство домов.

«Наше движение призвано отстаивать интересы мигрантов и защищать их права», заявил мужчина.

Александр отметил, что преклонение колена в центре Москвы – это просто акция, символизирующая цели движения: равенство всех людей, живущих на Земле.

«Их изводят регулярными проверками, кидают на деньги, они обитают в каких-то грязных бараках, в антисанитарных условиях», – посетовал он.

Москвич считает, что россияне постоянно унижают мигрантов, даже невольно, относятся к ним, как к людям второго сорта, пишет газета «МК».