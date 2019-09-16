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Компания Samsung намерена выпустить смартфон-раскладушку с 512 Гб памяти

Корейский бренд Samsung собирается через некоторое время представить новый смартфон-раскладушку. Девайс будет отличаться быстротой работы.

Сообщается, что корейцы разрабатывают галет под названием W2020. Новника сможет порадовать покупателей размером памяти: он будет составлять 512 гигабайт. Кроме того, известно, что смартфон получит доработанный 8-ядерный процессор Snapdragon 855. Размер ОЗУ составит 8 гигабайт ОЗУ. Дисплей раскладушки будет размером в 4,2 дюйма.

За длительность работы устройства будет отвечать батарея на 3070 мАч. Корейцы пока что не сообщают точные дни презентации раскладушки, однако, по данным экспертов, новинка появится перед глазами общественности уже к концу 2019 года, сообщает Русаргумент.

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