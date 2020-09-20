Голая девушка выпала из окна после ночи с тремя парнями

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 22-летней жительницы Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения раздетой девушки из окна высотки, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Ново-Александровской улице. По предварительным данным, девушка выпала из окна квартиры на 13-м этаже. Также госпитализировали 31-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Молодой человек отдыхал в квартире в компании друзей, они пригласили девушку в гости и вместе распивали алкоголь. Пострадавший заявил, что на него с ножом напала погибшая. Он выбежал на улицу, а когда поднялся обратно в квартиру, гостьи уже не было.

По данным СМИ, погибшая проживала в Петербурге три года, постоянного жилья у нее не было. Девушка нигде не училась и не работала.