Гендиректор «Росоценки» разбилась в «огненной» аварии

Генеральный директор компании «Росоценка» Надежда Мартьянова погибла в жестком ДТП на территории Екатеринубрга. О этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Стало известно, что утром 8 марта супруг Мартьяновой, управляя автомашиной марки Lexus, сбил пенсионерку. После этого иномарка влетела в опору троллейбусной линии и вспыхнула. ЧП случилось на перекрестке улиц Белинского и Розы Люксембург.
Свидетели произошедшего помогли автомобилисту выбраться из салона. 40-летняя пассажирка авто умерла на месте происшествия. Женщина пешеход также скончалась.