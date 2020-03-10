Гендиректор «Росоценки» разбилась в «огненной» аварии

Фото и видео — телеканал РЕН ТВ

Генеральный директор компании «Росоценка» Надежда Мартьянова погибла в жестком ДТП на территории Екатеринубрга. О этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Стало известно, что утром 8 марта супруг Мартьяновой, управляя автомашиной марки Lexus, сбил пенсионерку. После этого иномарка влетела в опору троллейбусной линии и вспыхнула. ЧП случилось на перекрестке улиц Белинского и Розы Люксембург.

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Свидетели произошедшего помогли автомобилисту выбраться из салона. 40-летняя пассажирка авто умерла на месте происшествия. Женщина пешеход также скончалась.