Эксперты предсказали сроки снижения стоимости на лимоны и чеснок

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Средняя цена чеснока в России в марте, в сравнении с тем же месяцем 2019-го, поднялась на 61% — до 257 рублей за кг, гречки — на 40% до 70 рублей, лимонов — на 23% до 139 рублей. Это зафиксировано в Единой межведомственной информационной системе (ЕМИСС), с данными которой ознакомились «Известия». Ритейлеры рассказали, когда следует ждать снижения цены.

В среднем по стране увеличились цены в категориях «крупы и бобовые» и «макаронные и крупяные изделия» — на 13% и 11% соответственно. Овсянка и перловка подорожали на 8% (до 39 рублей за 1 кг), вермишель — на 7% (до 73 рублей), манка и овощные консервы и маринады — на 6% (до 45 рублей и 170 рублей соответственно).

В пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» сообщения о повышении цен на некоторые категории товаров подтвердили. Поставщики столкнулись с увеличенным объемом производства, дополнительными закупками упаковки и ростом транспортных расходов в условиях повышенного спроса. В «Ашане» уверены, что при стабилизации спроса, цены тоже стабилизируются.

«Важно заметить, что цены не будут расти глобально, мы также видим возможность сезонного снижения цены по разным группам товара в зависимости от урожая того или иного сырья. Мы реагируем на изменение цены моментально, снижая розничную цену при снижении закупочной цены», — заявили в пресс-службе ритейлера.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Цена спроса: когда в России подешевеют лимоны, чеснок и гречка