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Эксперты назвали улучшающие сон напитки

Алексей Агеев
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Исследователи рассказали, какие напитки помогут улучшить сон. Ученые полагают, что вечером нужно пить ромашковый чай или теплое молоко. Данные продукты помогут крепко спать ночью.

Специалисты отмечают, что плохой сон может спровоцировать появление атеросклероза. Кроме того, от этого могут появиться проблемы с сердцем. Чтобы избежать такого развития событий исследователи призывают употреблять перед сном теплое молоко с аминокислотой триптофан. Кроме того, рекомендуется употреблять миндальное молоко. Неплохо помогает и ромашковый чай.

Наконец, эксперты рекомендуют использовать для улучшения сна коксовую воду. Он поможет расслабить мышцы и настроиться на отдых. Победить бессонницу поможет употребление 500 мл вишневого сока, пишет Московский Комсомолец.

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