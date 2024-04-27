Как принять участие в акции «Бессмертный полк», рассказала Рослякова

Первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова рассказала, как рязанцы смогут принять участие в шествии «Бессмертного полка».

В этом году, по соображениям безопасности, массовое мероприятие отменили, но это не помешает рязанцам почтить память ветеранов Великой Отечественной войны.

Рослякова предлагает размещать портреты Героев на «Стенах памяти», которые появятся во многих учреждениях и организациях. Фото также можно нанести на футболки, установить на личные автомобили.

Организации могут разместить фотографии на служебных автомобилях, общественном транспорте.

Чтобы красиво оформить фотографию, можно зайти на сайт polkrf.ru и воспользоваться специальным конструктором.

Жители Рязани и области вспомнят не только бойцов ВОВ, но и участников СВО.

Акция «Бессмертный полк» пройдёт с 1 по 12 мая.