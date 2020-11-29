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Эксперт рассказал, как узнать опасную воду в бутылках

Елена Лобанова

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, какую бутилированную воду пить опасно для здоровья. Ее слова передает «Прайм». 

Эксперт заметила, что прежде всего стоит обратить внимание на герметичность упаковки, цвет и запах воды. Если упаковка испорчена, а внутреннее содержание бутылки имеет нехарактерный запах или цвет, то такой продукт покупать не нужно. Вероятнее всего в воде превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ. 

— Самой безопасной упаковкой является темная стеклянная бутылка. Темное стекло защищает от воздействия солнечных лучей, поэтому вода не цвет на солнце. При этом и светлая упаковка может быть безопасной, если продукт хранится в условиях, указанных производителем, — рассказала Елена Саратцева. 

Эксперт отметила, что Роскачество уже проводило исследование бутилированной воды и выяснило, что практически все продукты являются безопасными. 

— Достоверно отличить подделку от оригинала можно только в лабораторных условиях. Но есть несколько рекомендаций, которые помогут снизить риск приобретения подделки. Так, маркировка должна содержать слово «природная» и информацию об источнике происхождения воды, способах ее очистки. Любые другие слова не регулируются законодательно и могут являться попыткой введения потребителя в заблуждение, – подчеркнула эксперт.

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