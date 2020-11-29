Эксперт рассказал, как узнать опасную воду в бутылках

Замруководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, какую бутилированную воду пить опасно для здоровья. Ее слова передает «Прайм».
Эксперт заметила, что прежде всего стоит обратить внимание на герметичность упаковки, цвет и запах воды. Если упаковка испорчена, а внутреннее содержание бутылки имеет нехарактерный запах или цвет, то такой продукт покупать не нужно. Вероятнее всего в воде превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ.
Эксперт отметила, что Роскачество уже проводило исследование бутилированной воды и выяснило, что практически все продукты являются безопасными.