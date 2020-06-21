Домогаров объяснил свой пост после «пьяного» ДТП с Ефремовым

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Актер Александр Домогаров объяснил свою позицию по поводу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом пишет «Пятый канал».

Ранее артист заявил, что у него отпало желание выходить на сцену и выступать перед озлобившейся публикой. Он считает, что случай с аварией показал нравы современного общества — всеобщее желание осуждать и травить. Слова Домогарова вызвали недовольство многих подписчиков.

В новой публикации актер объяснил, что посвятил прошлый пост не трагедии Ефремова, а страшным, «ядовитым» посланиям людей в соцсетях.

«От зависти, от всего, что им недоступно, рождается жестокость, ненависть и желание растоптать того, о ком молчали, хихикали и аплодировали», — написал Домогаров.

Артист призвал общественность прекратить травлю Ефремова.

«Как его только ни называли — упырь, подонок, алкашная тварь. Господи, люди, остановитесь! Тете, которая пишет с Алтая и требует казни, вернется страшно. Поверьте мне! Михаил понесет наказание! Но не ваше!» — заключил актер.