Диетолог рассказал, как правильно питаться осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться осенью.



Тутельян советует максимально насытить рацион свежими овощами и фруктами, которые ещё остались после лета. Именно они помогут поддержать иммунитет в осеннюю пору. Различные солёности, консерванты и заморозки лучше оставить на зиму.



Диетолог также посоветовал принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс.



Ещё одна важная рекомендация – не переедать и заниматься физкультурой. Переедать вредно. По мнению диетолога, человек должен питаться в соответствии со своими энергозатратами.

