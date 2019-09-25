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Диетолог рассказал, как правильно питаться осенью

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как правильно питаться осенью.

Тутельян советует максимально насытить рацион свежими овощами и фруктами, которые ещё остались после лета. Именно они помогут поддержать иммунитет в осеннюю пору. Различные солёности, консерванты и заморозки лучше оставить на зиму. 

Диетолог также посоветовал принимать максимально расширенный витаминно-минеральный комплекс. 

Ещё одна важная рекомендация – не переедать и заниматься физкультурой. Переедать вредно. По мнению диетолога, человек должен питаться в соответствии со своими энергозатратами. 

– Сейчас почти 60% имеют избыточную массу тела и ожирение. Это безобразие, – приводит RT слова специалиста.

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