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Новости мираПроисшествия

Дети разгромили кладбище и съели конфеты с могил под Костромой

Никита Брыкин

Полиция задержала малолетних вандалов, разгромивших кладбище в костромском поселке Красное-на-Волге. Об этом пишет «РГ».

В МВД обратился директор кладбища, который обнаружил поваленные и вывернутые из земли надгробия. Пострадало 19 памятников. Злоумышленниками оказались двое подростков 12 и 13 лет.

Они рассказали, что накануне вечером пришли на кладбище, чтобы поесть конфет, которые оставляют на могилах родственники усопших. Заметив плохо закрепленное надгробие, дети раскачали его и повалили. Процесс им понравился, и они вывернули из земли все памятники, какие смогли.

Одному из хулиганов грозит переезд в спецучреждение закрытого типа. Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности их родителей. Родственники похороненных на кладбище могут потребовать возмещения ущерба через суд.

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