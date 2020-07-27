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Новости мираПроисшествия

«Держал голой в погребе»: в ЯНАО чиновник истязал любовницу

Никита Брыкин

Суд вынес приговор экс-главе райцентра в Ямало-Ненецком автономном округе, который жестоко истязал свою сожительницу. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что в ноябре прошлого года бывший глава села Шурышкарское разозлился на свою сожительницу. Ему не понравилось, что она вышла из дома без его ведома. Он бросил ей в голову цветочный горшок, схватил жертву за волосы, отрезал их и начал избивать, после чего заставил полностью раздеться.

Злоумышленник избивал, а также удерживал возлюбленную в погребе обнаженной пять часов, угрожая убийством. В частности, бывший чиновник взял пистолет и принялся бить женщину рукояткой по голове.

Когда мучитель вышел из дома, потерпевшая смогла разорвать цепь от наручников и выпрыгнуть с балкона второго этажа. Она сломала ногу и доползла до соседа, который помог ей добраться до больницы.

Суд назначил виновному наказание в виде полтора лет ограничения свободы с установлением запретов покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы Шурышкарского района, изменять место жительства.

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