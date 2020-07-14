Банк «Открытие»: жители регионов Центральной России готовы отказаться от копейки

38% жителей регионов Центральной России считают, что в России уже вполне можно вывести из оборота монеты номиналом 1 и 5 копеек, поскольку для расчетов давно достаточно 10 и 50 копеек. Еще 45% не возражают против полного вывода из оборота всей наличной мелочи. Главный довод сторонников сохранения копейки в обороте — её роль национального исторического символа, который не менее важен, чем рубль. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

57% респондентов заявили, что не помнят, когда последний раз расплачивались копейкой, но точно не делали это ни разу за последние три года. 25% жителей регионов Центральной России тем не менее заявили, что по-прежнему бережно хранят полученные на сдачу мелкие монеты номиналом в 1 копейку и 5 копеек. Оставляют на кассе или выбрасывают такие монеты 32% респондентов, 5% отдают эту мелочь со сдачи на благотворительность.

Из тех, кто выступает за сохранение копейки, 36% респондентов назвали её историческим национальным символом России, не менее важным, чем рубль. 20% считают, что монеты номиналом в 1 и 5 копеек надо оставить в обороте, поскольку они реально требуются для расчетов в магазинах и общественном транспорте. 4% опрошенных уверены, что использование мелких монет позволяет экономить деньги.

С 2012 года в России прекращена чеканка монет номиналом 1 и 5 копеек, однако выпущенные ранее монеты такого достоинства продолжают находиться в бессрочном денежном обороте.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-13 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.