«Банда азиатов» ограбила высокопоставленных сотрудников Минобороны

В Московской области и Новой Москве неизвестные ограбили коттеджи двух высокопоставленных работников Минобороны. Как сообщают «MUST – новости» со ссылкой на потерпевших, на преступление пошла «банда азиатов».
Уточняется, что сперва грабители пришли в дом к помощнику замминистра обороны генерал-майору Александру Кирилину. Они разбили окно коттеджа, залезли внутрь и забрали ценные вещи. Вторым потерпевшим стал начальник отдела развития и модернизации связи Минобороны Игорь Кузнецов.
Его вместе с супругой ударили молотком. Затем трое «азиатов» похитили 2 кг серебряных монет, деньги и телефоны.
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