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«Банда азиатов» ограбила высокопоставленных сотрудников Минобороны

Алексей Агеев
Фото - MUST – новости

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В Московской области и Новой Москве неизвестные ограбили коттеджи двух высокопоставленных работников Минобороны. Как сообщают «MUST – новости» со ссылкой на потерпевших, на преступление пошла «банда азиатов».

Уточняется, что сперва грабители пришли в дом к помощнику замминистра обороны генерал-майору Александру Кирилину. Они разбили окно коттеджа, залезли внутрь и забрали ценные вещи. Вторым потерпевшим стал начальник отдела развития и модернизации связи Минобороны Игорь Кузнецов.

Его вместе с супругой ударили молотком. Затем трое «азиатов» похитили 2 кг серебряных монет, деньги и телефоны.

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