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Новости мираПроисшествия

Бабушка выбросила из окна на мороз свою годовалую внучку

Никита Брыкин

Суд вынес приговор женщине на Ямале, которая под градусом выкинула из окна свою маленькую внучку. Об этом пишет портал «Вести».

Инцидент произошел в Аксарке. Подчеркивается, что 11-месячная девочка была без верхней одежды. При этом на улице на тот момент было минус 8 градусом. В результате падения у малышки образовался кровоподтек на правой ножке.

Как стало известно, девочка выжила лишь благодаря снегу, который смягчил удар. Также дочери своевременно помогла мать. Чтобы избежать наказания злоумышленника утверждала, что не могла этого сделать и вовсе ничего не помнит.

Бабушку приговорили ее 8 годам и 6 месяцам в исправительной колонии общего режима.

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