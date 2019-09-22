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Автоледи погибла, четверо пострадали в массовом ДТП на Кубани

Страшная авария случилась в Краснодарском крае. Неподалеку от станицы Васюринской столкнулись три автомашины. ДТП завершилось летальным исходом для одного человека, еще четверо пострадали.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Mercedes. Он совершил выезд на встречку, где протаранил KIA и Chevrolet. В результате столкновения смертельные увечья получила 33-летняя автоледи – водитель корейской машины. Она скончалась на месте ЧП.

Еще четверо пострадавших – виновник ДТП, водитель Chevrolet и двое детей (в возрастве 8-ми и 11-ти лет), находившиеся в момент аварии в салоне KIA, были доставлены в медучреждение. По факту случившегося начато расследование, сообщает Югополис.

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