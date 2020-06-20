Адвокат оценил сообщения о Барецком в машине Ефремова во время ДТП

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Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал заявление музыканта Стаса Барецкого, что он выпивал вместе актером Михаилом Ефремовым в день смертельного ДТП. Об этом пишет РИА Новости.

Юрист назвал заявление Барецкого пиаром и опроверг его слова о машине.

«Ефремов в машине был один», – заявил Пашаев.

Ранее Барецкий рассказал, что выпивал с Ефремовым в день аварии, однако сам момент ДТП не помнит. Также он прокомментировал свое предыдущее заявление, согласно которому находился с актером в автомобиле. По словам Барецкого, ему позвонили из правоохранительных органов и сообщили, что в машине музыканта не было.