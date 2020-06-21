Адвокат Ефремова ответил на слухи о «суицидальных мыслях» актера

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Эльман Пашаев — адвокат Михаила Ефремова — прокомментировал сообщения о том, что его артист пытался покончить с собой. Об этом пишет издание «Собеседник».

По его словам, Ефремов психически очень уравновешенный человек.

«Он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — заявил Пашаев.

При этом Ефремов готов нести ответственность за ДТП.

«Самый худший вариант, который ему светит — это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим», — заявил адвокат.