Адвокат Ефремова ответил на слухи о «суицидальных мыслях» актера

Эльман Пашаев — адвокат Михаила Ефремова — прокомментировал сообщения о том, что его артист пытался покончить с собой. Об этом пишет издание «Собеседник».
По его словам, Ефремов психически очень уравновешенный человек.
«Он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — заявил Пашаев.
При этом Ефремов готов нести ответственность за ДТП.
«Самый худший вариант, который ему светит — это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим», — заявил адвокат.
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