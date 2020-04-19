80-летний пенсионер вылечился от COVID-19 на Сахалине

-

80-летний мужчина, живущий на территории Сахалинской области, заболел коронавирусом. Пенсионер вылечился, сообщает 19 апреля пресс-служба губернатора и правительства субъекта.

80-летний сахалинец и его жена несколько последних недель были в медучреждении. Женщину доставили в больницу как человека, который близко контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией.

Сейчас чета уже готовится к выписке из медицинского учреждения. Об этом сообщает News.ru.