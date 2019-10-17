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«44 ребенка»: Самая многодетная мать в мире пообещала больше не рожать

Жительница Уганды к 36 годам родила 44 детей. Самая многодетная мать в мире решила остановиться на достигнутом.

Выяснилось, что женщина страдает от редкой генетической патологии – она всегда рожает более одного ребенка. Первые близнецы у нее появились в возрасте 13 лет. Уже в 23 года у нее было 25 детей, пишет РЕН.

Оказалось, что противозачаточные средства ей не помогут из-за врожденных особенностей организма. Изначально африканка хотела иметь не больше шести детей:

«Я выросла в слезах. Вся моя жизнь потрачена на заботу о детях и работу, чтобы их содержать».

Отметим, что врачи смогли помочь женщине, проведя операцию, при которой пациентка больше не сможет рожать.

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