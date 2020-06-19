12-летнего подростка подозревают в убийстве ребёнка

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В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту гибели 6-летнего мальчика, труп которого был найден в протоке реки Енисей на острове Татышев. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Тело мальчика было найдено без внешних следов насильственной смерти. При этом следователи с самого начала не исключали криминальную версию произошедшего. Были допрошены свидетели, проведены экспертизы, оперативники просмотрели порядка 80 гигабайт записей с камер видеонаблюдения. В итоге появились доказательства того, что мальчик ушёл с детской площадки вместе с 12-летним подростком.

По версии следствия, всё случилось около 7 часов вечера 1 июня 2020 года. Подросток и 6-летний мальчик пошли на остров Татышев, который находится в 4 километрах от их дома. По дороге дети поссорились и старший толкнул младшего. Последний упал в воду и начал тонуть. Увидев это, подросток ушёл.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос о помещении подозреваемого в специальное учреждение.