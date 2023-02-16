Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Высокотехнологичные предприятия МСП могут получить кредит до 500 млн рублей по льготной ставке 3% годовых

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Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Корпорация МСП начала принимать заявки от малых и средних предприятий на участие в программе кредитования высокотехнологичных компаний. Кредит до 500 млн рублей можно получить по льготной ставке 3% годовых.

Поддержку сможет получить малый и средний бизнес в сфере коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, новых производственных и генетических технологий, интернета вещей, технологий новых материалов и веществ, а также биотехнологий и фармацевтики.

Участие в программе упростили. Сокращён список обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, нет ограничений по числу кредитных договоров по программе. Упрощены условия расчёта темпов роста выручки и определения основного вида деятельности.

Сейчас заявки принимают в электронном виде на Цифровой платформе МСП.РФ.

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