Высокотехнологичные предприятия МСП могут получить кредит до 500 млн рублей по льготной ставке 3% годовых

Корпорация МСП начала принимать заявки от малых и средних предприятий на участие в программе кредитования высокотехнологичных компаний. Кредит до 500 млн рублей можно получить по льготной ставке 3% годовых.

Поддержку сможет получить малый и средний бизнес в сфере коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, новых производственных и генетических технологий, интернета вещей, технологий новых материалов и веществ, а также биотехнологий и фармацевтики.

Участие в программе упростили. Сокращён список обязательных документов для подтверждения инновационности проекта, нет ограничений по числу кредитных договоров по программе. Упрощены условия расчёта темпов роста выручки и определения основного вида деятельности.

Сейчас заявки принимают в электронном виде на Цифровой платформе МСП.РФ.