Суббота, 27 января, 2024
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ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Урагана»

7info
Фото: t.me/vvgladkov
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Вечером 27 января украинская сторона обстреляла Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, попытка совершить террористическую атаку со стороны киевского режима пресечена в 20.30.

— Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

О последствиях на земле не сообщается.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на село Антоновка Грайворонского городского округа. Боеприпас на частный дом сбросил дрон-камикадзе.

 — В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор, — написал Гладков в телеграм-канале.

Есть повреждения линии газоснабжения и автомобиля.

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