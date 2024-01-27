ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Урагана»

Вечером 27 января украинская сторона обстреляла Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, попытка совершить террористическую атаку со стороны киевского режима пресечена в 20.30.

— Дежурными средствами ПВО реактивный снаряд уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

О последствиях на земле не сообщается.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на село Антоновка Грайворонского городского округа. Боеприпас на частный дом сбросил дрон-камикадзе.

— В результате взрыва никто не пострадал, в доме повреждена крыша, выбита оконная рама, снесен забор, — написал Гладков в телеграм-канале.

Есть повреждения линии газоснабжения и автомобиля.