ВСУ обстреляли Белгородскую область из «Урагана»

Вечером 27 января украинская сторона обстреляла Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ураган». Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, попытка совершить террористическую атаку со стороны киевского режима пресечена в 20.30.
О последствиях на земле не сообщается.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на село Антоновка Грайворонского городского округа. Боеприпас на частный дом сбросил дрон-камикадзе.
Есть повреждения линии газоснабжения и автомобиля.