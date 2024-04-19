Пятница, 19 апреля, 2024

Врач раскрыла, чего ни в коем случае нельзя делать перед экзаменами

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Весна в разгаре, а значит, близится пора экзаменов. Для многих школьников и студентов это период сильного стресса, который может негативно сказаться на их здоровье. Как же сдать экзамены без вреда для себя?

Светлана Малиновская, врач-реабилитолог Видновской клинической больницы, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами, как снизить риски и сохранить здоровье во время подготовки к экзаменам.

  1. Не поддавайтесь панике!

Помните, что материал, который вы изучали в течение года, уже частично усвоен организмом. На экзамене многое может всплыть в памяти, даже если вам кажется, что вы ничего не знаете.

  1. Мозг в стрессе не запоминает:

Стресс негативно влияет на способность мозга к запоминанию информации. Поэтому так важно стараться сохранять спокойствие во время подготовки.

  1. Простые способы подготовки:

Пролистывайте учебники каждый день, чтобы освежить материал в памяти.

Соблюдайте режим дня:

Спите не менее 7-8 часов в сутки.

Занимайтесь спортом.

Гуляйте на свежем воздухе.

Питайтесь правильно.

  1. Откажитесь от энергетиков:

Кофе и энергетические напитки могут дать временный прилив энергии, но затем наступает вялость и снижение умственной активности.

  1. Отдых перед экзаменом:

За день до экзамена отложите учебники и дайте себе возможность расслабиться.

Помните: ваше здоровье и благополучие — это главное!

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