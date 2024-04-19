Весна в разгаре, а значит, близится пора экзаменов. Для многих школьников и студентов это период сильного стресса, который может негативно сказаться на их здоровье. Как же сдать экзамены без вреда для себя?
Светлана Малиновская, врач-реабилитолог Видновской клинической больницы, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами, как снизить риски и сохранить здоровье во время подготовки к экзаменам.
- Не поддавайтесь панике!
Помните, что материал, который вы изучали в течение года, уже частично усвоен организмом. На экзамене многое может всплыть в памяти, даже если вам кажется, что вы ничего не знаете.
- Мозг в стрессе не запоминает:
Стресс негативно влияет на способность мозга к запоминанию информации. Поэтому так важно стараться сохранять спокойствие во время подготовки.
- Простые способы подготовки:
Пролистывайте учебники каждый день, чтобы освежить материал в памяти.
Соблюдайте режим дня:
Спите не менее 7-8 часов в сутки.
Занимайтесь спортом.
Гуляйте на свежем воздухе.
Питайтесь правильно.
- Откажитесь от энергетиков:
Кофе и энергетические напитки могут дать временный прилив энергии, но затем наступает вялость и снижение умственной активности.
- Отдых перед экзаменом:
За день до экзамена отложите учебники и дайте себе возможность расслабиться.
Помните: ваше здоровье и благополучие — это главное!