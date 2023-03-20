Врач Ольга Зайцева рассказала о вакцинации детей и взрослых

Вакцинация является эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний у детей и взрослых. Об этом рассказала врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Ольга Александровна Зайцева.

Вакцинация доказала свою эффективность в снижении заболеваемости, а некоторые болезни позволила ликвидировать в полном объёме. Вакцина – это иммунобиологический препарат, вводимый в организм человека, предназначенный для создания иммунитета к инфекционным заболеваниям. Вакцина содержит убитые и ослабленные частицы бактерий или вирусов. Перед допуском к массовому применением вакцины проходят клинические исследования, подтверждающие безопасность и эффективность.

Вакцинация в Российской Федерации осуществляется согласно национальному календарю профилактических прививок. В этом календаре указаны инфекционные заболевания, сроки и возраст в котором проводится вакцинация. Для полноценной эффективной защиты организма необходимо пройти полный курс вакцинации согласно этому календарю. Государственная политика вакцинации сделала прививки абсолютно доступными. Каждый человек может получить вакцины, входящие в календарь прививок, совершенно бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Эффективность вакцинации не зависит от пути введения. Это могут быть и инъекции, и капли, принимаемые внутрь, и спреи в нос. Все вакцины проходят государственный контроль.

Для детского населения в национальный календарь прививок России включена профилактика туберкулёза, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори, эпидемического паротита, краснухи, гриппа, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции.

Для взрослых национальный календарь профилактических прививок, действующий в нашей стране, предусматривает проведение вакцинации против опасных инфекционных заболеваний не только в детском возрасте. Прививки по эпидемиологической ситуации проводят в определённых регионах страны, где есть характерные для данного региона инфекции или при увеличении заболеваемости какой-либо инфекцией. По эпидемической ситуации прививают против гепатита А, клещевого вирусного энцефалита, лептоспироза, туляремии, холеры, бруцеллёза, бешенства, сибирской язвы, чумы, жёлтой лихорадки, менингококковой инфекции, брюшного тифа и некоторых других инфекций.

При выявлении каких-либо индивидуальных особенностей организма специалист составляет индивидуальный план обследования, подготовки к вакцинации и непосредственной вакцинации пациента.

Сегодня у каждого человека имеется уникальная возможность защитить себя от тяжелых заболеваний простой и доступной манипуляцией – вакцинацией. Не упустите шанс быть здоровым!