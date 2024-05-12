Рязанские врачи спасли ребенка, у которого было 5% шансов на выживание

В группе Рязанского перинатального центра рассказали об уникальном маленьком пациенте, у которого было всего лишь 5% шансов на выживание.

Малыш родился в начале весны на сроке 26 недель. Его вес составлял всего 930 граммов. В течение 58 дней он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

У ребенка обнаружили дыхательную недостаточность, врождённую пневмонию, бронхолегочную дисплазию, анемию и другие осложнения, которые угрожали его жизни.

Мальчик начал набирать вес, но вдруг ему ставят диагноз некротический энтероколит. Это осложнение связано с крайней незрелостью органов у малышей, которые так рано появились на свет. Оно грозит разрывом стенки кишки и выходом содержимого в брюшную полость, что сопровождается перитонитом. В 95% случаев это осложнение приводит к летальному исходу.

Малышу провел сложную операцию хирург областной детской клинической больницы Олег Ларькин. Он удалил часть пораженного кишечника и очистил брюшную полость.

Отмечается, что благодаря слаженной и профессиональной работе врачей и персонала перинатального центра малыш выжил. Сейчас он весит 1630 граммов. О выписке домой говорить пока не приходится: малыш питается с помощью зонда, ему необходимо восстановление полноценной работы кишечника.