Воскресенье, 12 мая, 2024

В Путятинском районе в ДТП погиб 56-летний москвич

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Путятинском районе, на 307-ом километре автодороги М-5 «Урал», произошло смертельное ДТП. Подробности сообщаются в Telegram-канале Госавтоинспекции Рязанской области.

Авария произошла 12 мая, примерно в 10:10. По предварительной информации, 74-летний водитель «Сузуки Витаро» столкнулся с автомобилем «Газ 3110», за рулем которого находился 59-летний житель Москвы, и автомобилем «Хендай». Им управлял 56-летний житель Московской области. В результате ДТП он скончался на месте.

Пассажиры автомобиля «Хендай» в возрасте 50-ти и 12-ти лет получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее очевидцы события сняли видео аварии.

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