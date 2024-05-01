Среда, 1 мая, 2024

Врач из Рязани рассказала о подвиге своего дедушки и нательном крестике, который оберегал его на фронте

Автор: 7info7

Опубликовано

Онлайн-акция «Свидетели поры огневой» продолжается. Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года Семьи, который объявлен в России.

О своём дедушке нашей редакции рассказала врач ОКБ имени Н. А. Семашко Мария Бородулина.

19 августа 1942 года в возрасте восемнадцати лет Буханов Дмитрий Прокопьевич был призван в ряды Советской Армии Можарским РВК Рязанской области. На фронт прибыл в составе 186-го гвардейского Краснознаменного стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии. С первых дней нахождения на фронте участвовал в боях по защите Родины от немецко-фашистских захватчиков. Служил в составе войск 3-го Украинского фронта в воинском звании стрелка 2-го стрелкового батальона гвардий рядовой.

В боях на западном фронте был дважды ранен — 22 февраля 1943 года и 9 апреля 1944 года. Боевой путь герой прошёл из Рязанской области до Австрии. 

Дмитрий Прокопьевич совершил подвиг: в бою за высоту 155 в районе города Полгард (Венгрия) из личного оружия уничтожил двух немцев. Награждён Медалью «За отвагу» 2 февраля 1945 года. А по приказу №74 от 6.04.85 года министра обороны СССР награждён Орденом Отечественной войны II степени.

— Хочу рассказать о необычной фронтовой истории моего прапрадедушки. Однажды на вокзале во время передислокации к нему подошла старушка и попросила взять и сохранить нательный крестик. Она в самом начале войны осталась одна, потеряла всех своих сыновей. Жалко ей стало этого молодого парня… Прадедушка зашил его в шинель и забыл об этом. Кругом рвались снаряды, гибли люди, а его что-то спасало… Быть может, именно этот крестик охранял его во всех битвах, даже самых страшных!

После возвращения с войны Дмитрий Буханов сразу работал механизатотом в колхозе. Воспитал пять детей, восемь внуков. Буханов Дмитрий Прокопьевич умер 1 июля 2004 года и похоронен на кладбище в Сапожковском районе.

Врач из Рязани рассказала о подвиге своего дедушки и нательном крестике, который оберегал его на фронте
Врач из Рязани рассказала о подвиге своего дедушки и нательном крестике, который оберегал его на фронте

Примите участие в акции и вы! Присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.

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