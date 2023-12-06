Среда, 6 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Волгоградцы попросили Путина отстоять маршрут до Краснослободска

powder
spot_img

Жители Краснослободска и Советского района Волгограда записали видеообращение для президента Владимира Путина с просьбой помочь им отстоять маршрут №174, пишет V1.RU.

Причиной их недовольства стала информация о том, что с февраля из черты Волгограда планируют вывести несколько маршрутов, в том числе №174. Волгоградцы пояснили, что с детьми тяжело ездить с пересадками.

«Уважаемый Владимир Владимирович, нам хотят сократить маршрут №174. Нам это очень неудобно, дорого», — рассказали горожане.

Женщины с детьми отметили, что сокращение ударит по бюджету, а также такой маршрут будет небезопасным особенно для детей. Дело в том, что у них нет школьных автобусов.

Кроме того, посетовали волгоградцы, когда автобус пребывает на остановку «Янтарный город» он уже переполнен.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах