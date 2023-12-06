Жители Краснослободска и Советского района Волгограда записали видеообращение для президента Владимира Путина с просьбой помочь им отстоять маршрут №174, пишет V1.RU.

Причиной их недовольства стала информация о том, что с февраля из черты Волгограда планируют вывести несколько маршрутов, в том числе №174. Волгоградцы пояснили, что с детьми тяжело ездить с пересадками.

«Уважаемый Владимир Владимирович, нам хотят сократить маршрут №174. Нам это очень неудобно, дорого», — рассказали горожане.

Женщины с детьми отметили, что сокращение ударит по бюджету, а также такой маршрут будет небезопасным особенно для детей. Дело в том, что у них нет школьных автобусов.

Кроме того, посетовали волгоградцы, когда автобус пребывает на остановку «Янтарный город» он уже переполнен.