Понедельник, 13 ноября, 2023
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Волгоградцы остались без обещанного автобуса

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Жители поселков Дар-Гора и станции «Садовая» на окраинах Волгограда пожаловались, что остались без обещанного автобуса № 4, пишет V1.RU.

По их словам, запуск транспорта большой вместимости им обещали с 12 ноября, но машины так и не вышли на маршрут.

В администрации объяснили, что начинаются конкурсные процедуры по организации нового автобусного маршрута, который соединит ж/д вокзал Волгоград-1 с железнодорожной больницей.

Нынешние два коммерческих маршрута продолжат обслуживать микрорайон, а на новом муниципальном будут задействовать технику большой вместимости.

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