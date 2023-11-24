Пятница, 24 ноября, 2023
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Вокзальный «бомбила» проколол колесо блогеру-миллионнику в Челябинске

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Таксист проколол колесо блогеру-миллионнику Владимиру Литовченко, более известному как Boroda TV, на вокзале в Челябинске, пишет 74.RU.

Видеоблогер был проездом в городе и решил разыграть местных «бомбил». Он попросил знакомых побыть в роли пассажиров, которых он будет отбивать у «зазывал».

По легенде, пассажирам — отцу с сыном — нужно было уехать в Долгодеревенское. «Бомбила» предложил довести их за 1500 рублей, а блогер — за тысячу. В итоге мужчина с ребенком были готовы сесть в машину Литовченко, но вокзальный таксист достал шило.

«Высадил быстро. По приложению потаксуешь, как все нормальные люди. Что ты ценники сбиваешь? В 90-е я бы тебя в асфальт закатал здесь, да и все. Давай, вали отсюда», — заявил он.

В итоге «бомбила» успел проколоть блогеру правое переднее колесо. В полиции пообещали изучить видеозапись, размещенную в блоге.

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