В Ярославле рассказали, что будет с элитными землями у Волги, которые подарили РПЦ

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Мэрия Ярославля заверили, что на земельном участке, который, как утверждается, через РПЦ перешел из городской собственности в частные руки, не появятся дома, пишет портал 76.RU.

Чиновники пояснили, что не давали разрешение на строительство объектов капитального строительства.

«Этот земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет с видом разрешенного использования «благоустройство территории» — отметили в департаменте градостроительства ярославской мэрии.

Подчеркивается, что сейчас на участке ведутся земляные работы. Власти пообещали следить за ситуацией и не допустить незаконного строительства.

Речь идет об участке земли на Тверицкой набережной размером 12 338 квадратных метров. Бывший мэр Владимир Слепцов подарил его РПЦ. В итоге, как пишет портал, участок от епархии перешел в собственность компаний «Локотранс» и «Калужский домостроительный комбинат».