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Воскресенье, 29 мая, 2022

В Ульяновске толпа мужчин избила до смерти 13-летнего школьника в трамвае

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В Ульяновске толпа мужчин избила до смерти 13-летнего школьника в трамвае

Стражи порядка задержали двух из трех жителей Ульяновска, подозреваемых в причинении смерти 13-летнему школьнику, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в вагоне трамвая маршрута №22 в районе остановки «Улица Железной Дивизии». Мальчик и его друзья матерились и громко разговаривали во время поездки. Им сделал замечание пожилой пассажир, который вскоре дал ему пощечину. Двое мужчин встали на сторону пенсионера и начали избивать школьника.

 «Мы зашли в трамвай, лежал этот мальчик, он был без сознания, глаза закатились. Друзья его бегали, кричали. Кто-то звонил в полицию, кондуктор плакала», — рассказала свидетельница событий.

Другие пассажиры пытались спасти ребенка до приезда врачей: они делали ему искусственное дыхание и массаж сердца. В это время нападавшие успели убежать. Мальчик умер в больнице.

Третий из подозреваемых – предположительно, тот самый дедушка, – сейчас на свободе.

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