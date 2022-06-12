В Свердловской области школьницы избили сверстницу и сняли всё на видео

В Каменске-Уральском Свердловской области школьницы жестоко избили сверстницу, сняли всё на видео и отправили её друзьям. Об этом сообщает «Инцидент Каменск-Уральский».

Подростки заманили девочку в уединённую беседку, начали издеваться, бить коленями в живот, вырывать волосы.

Снимавшая видео девочка давала подругам советы, куда лучше бить. В какой-то момент на помощь прибежала младшая сестра школьницы, но это не остановило нападавших.

Сейчас в отделе полиции № 22 Каменска-Уральского проводится проверка из-за инцидента, пишет E1.RU.