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Вторник, 14 июня, 2022

В Свердловской области школьницы избили сверстницу и сняли всё на видео

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Александр Ильин

В Свердловской области школьницы избили сверстницу и сняли всё на видео

В Каменске-Уральском Свердловской области школьницы жестоко избили сверстницу, сняли всё на видео и отправили её друзьям. Об этом сообщает «Инцидент Каменск-Уральский».

Подростки заманили девочку в уединённую беседку, начали издеваться, бить коленями в живот, вырывать волосы.

Снимавшая видео девочка давала подругам советы, куда лучше бить. В какой-то момент на помощь прибежала младшая сестра школьницы, но это не остановило нападавших.

Сейчас в отделе полиции № 22 Каменска-Уральского проводится проверка из-за инцидента, пишет E1.RU.

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