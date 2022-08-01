В Шиловском районе легковушка сбила насмерть пешехода.

Инцидент произошёл 1 августа около 3:20 на 261-ом километре трассы М5 Урал. Предварительные данные сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

54-летний житель Подмосковья за рулём «Лады Гранты» ехал со стороны Челябинска в сторону Рязани. Его автомобиль наехал на 22-летнего жителя Рязанской области, который шёл в попутном направлении.

Молодой человек скончался. По факту случившегося ведётся проверка.

В пресс-службе Госавтоинспекции напомнили, что виновниками ДТП с участием пешеходов являются как пешеходы, так и водители. Основной причиной ДТП по вине пешеходов является переход проезжей вне пешеходного перехода.

В ведомстве призвали всех участников дорожного движения соблюдать правила.